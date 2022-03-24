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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري يناشد المسئولين لحل مشكلة "عمال ماسبيرو" و"مؤقتي وزارة الزراعة".. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة "عمال ماسبيرو" آن لها أن تنتهي، مؤكدا أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سيجتمع خلال الأيام القادمة؛ لبحث هذه المشكلة والعمل على حلها".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتمنى أن يكون هناك حلولا حقيقية “لأن الناس في ماسبيرو لها حقوق وأتمنى ان يتم حلها فهؤلاء العمال لا يريدون سوى حقوقهم”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك أكثر من 66 ألف من مؤقتي وزارة الزراعة حتى الان لم يحدث شئ ويحصلون على 40 جنيها، واتمنى أن يتم حلها أيضا لأنها قضية بحثها مجلس النواب ومازال مؤقتى وزارة الزراعة لم يحصلوا على حقوقهم".

وطالب بكري،  رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الزراعة ايجاد حل لتلك المشكلة.

 

وزير المالية وزير الزراعة مجلس النواب وزارة الزراعة الوطنية للإعلام

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