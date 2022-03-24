تبدأ من 85 ألف جنيه.. سعر ومواصفات هيونداي نيوأكسنت في سوق المستعمل

تعتبر السيارة هيونداي نيو اكسنت واحدة من ابرز الاصدارت المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من فئة السيدان متوسطة الحجم، وتضم تلك النسخة العديد من التقنيات باختلاف الفئة المطروحة بين موديلات 2006 وحتى 2011.

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات هيونداي نيو اكسنت

مواصفات السيارة هيونداي نيو اكسنت

حصلت السيارة هيونداي نيو اكسنت على تصميم خارجي متوسط الحجم، حيث تقدم بنسبة طول بلغت 4.280 متر، وبعرض يبلغ 1.695 متر، و 1.470 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، وخلوص ارضي يصل إلى 15.5 سم، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مصابيح حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية من مقاطع عرضية الشكل.

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات هيونداي نيو اكسنت

وتقدم السيارة هيونداي نيو اكسنت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج 112 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر عند 4500 دورة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات.

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات هيونداي نيو اكسنت

وتضم السيارة هيونداي نيو اكسنت ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، يجعل السيارة تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقارب الـ 10 ثواني، مع متوسط استهلاك للوقود يتراوح بين 6.5 و 8 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات هيونداي نيو اكسنت

وتحتوي السيارة هيونداي نيو اكسنت على بعض التجهيزات باختلاف الاصدارات ومنها، زجاج كهربائي ويدوي، وبارو سترينج لعجلة القيادة، ومكيف هواء، ونظام صوتي، وكمبيوتر رحلات، مع وزن كلي للسيارة يقدر بـ 1150 كيلوجرام.

أسعار السيارة هيونداي نيو اكسنت موديلات 2006 حتى 2011 في سوق المستعمل

وتبدأ أسعار هيونداي نيو اكسنت داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 85 الف جنيه وحتى 145 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار.