سوق المستعمل .. أرخص 5 سيارات للبيع في مصر

سوق المستعمل .. يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة من الاصدارات الشهيرة والمتنوعة، سواء كانت من خلال التصميم الهيكلي، أو القدرات الفنية، أو عبر العلامة التجارية الخاصة بكل صانع، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة بين اركان المعادلة الشرائية وفقًا للميزانية الخاصة بكل فرد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.

1 – شاهين فيات

تبلغ أبعاد السيارة شاهين 4136 مم طول، بينما العرض يبلغ 1642 مم، أما الارتفاع 1437 مم، بينما تأتي السيارة بمحرك 1400 سي سي، ونسخة اخرى سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية، إلى جانب مقصورة داخلية تتسم بالرحابة.

ويتراوح سعر السيارة شاهين داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بين 38 الفا و 60 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.

2 – دايو ماتيز

تنتمي السيارة دايو ماتيز إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، بينما تعمل بمحرك 800 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 52 حصانا عند 5900 دورة في الدقيقة، و 69 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مع خزان وقود يسع 38 لترا، ووزن كلي بلغ 806 كيلو جرامات، بالاضافة إلى طول كلي يبلغ 3495 مم، وبعرض يبلغ 1495 مم، و1485 مم للارتفاع.

وتبدأ أسعار السيارة دايو ماتيز من 38 الف جنيه حتى 50 الف جنيه بحسب الحالة العامة وتاريخ الاصدار.

3 – هيونداي اكسيل

تمتلك السيارة هيونداي اكسيل محرك 1500 سي سي انجكشن، ونسخة اخرى بمحرك 1300 سي سي كربراتير، مع ناقل حركة مانيوال رباعي وخماسي السرعات، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية رباعية السرعات لبعض الفئات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب تصميم الهاتشباك.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي اكسيل داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 40 الف جنيه حتى 50 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.

5 سيارات مستعملة

4 - فيات سيينا

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1400 و1600 سي سي، مع ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مع مصابيح أمامية انسيابية المظهر، وتصميم السيدان رباعي الابواب، مع اشارات انتقال على جانبي الرفارف الامامية.

ويتراح سعر السيارة فيات سيينا بين 48 و 60 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار.

5 – فولكس فاجن جولف 2

تضم السيارة فولكس فاجن جولف 2 تصميما مميزا من فئة الهاتشباك الشبابية، مع مصابيح دائرية مميزة وشبكة امامية متعددة المقطاع الهوائية بطريقة عرضية، بالاضافة إلى مصد امامي مدبب قليلًا، مع محرك 1300 و 1600 سي سي، يعمل مع نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي النقلات، والاخر أوتوماتيكي الأداء.

وتقدم السيارة فولكس فاجن جولف 2 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة تتراوح بين 40 الفا و60 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار والتجهيزات الفنية.