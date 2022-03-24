صفوان بهلوان : البحر سرق منّي شقيقي ونجله .. شاهد

قال النجم السورى الكبير صفوان بهلوان، "شبيه عبد الوهاب"، إنه من جزيرة وحيدة كانت عاصمة فى يوم من الأيام لـ الإفريقيين، وهى جزيرة " الرواد" بسوريا.

وأضاف بهلوان، خلال حواره ببرنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن عائلته بالكامل عملت فى البحر، فمنهم الصياد، ومنهم من يمتلك سفنا.

وأشار إلى أن والده كان يصنع السفن، من 50 عامًا، وأكد أنه غواص، ويحب البحر رغم أن البحر سرق منه :" شقيقه، وابن شقيقه، وابن عمه، وابن أخته، وأصدقاء له كثيرين" .

وتابع :" لا يوجد منزل فى عائلته لم يسرق البحر منه شيئا".

ولفت إلى أن جميع من غرق فى البحر، كانوا يتميزون بالسباحة، ولكن أمواج البحر لا يقدر عليها شخص.