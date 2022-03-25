فريدة الشوباشي: أعتبر السيسي منقذ مصر من الضياع

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عن حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن كرمها فى يوم المرأة.



وقالت خلال استضافتها ببرنامج التاسعة علي القناة الأولى تقديم شافكي المنيري: " اعربت له عن سعادتى بتكريمى، وقالى متابعك على سى بى سى اكسترا"، معقبة: "اعتبره منقذ مصر من الانهيار والضياع لمصر وده يعتبر أكبر تكريم لي".

وأضافت :"الرئيس السيسى هو رئيس إنسان وبناء ومحترم ونزية وشريف، وأى حد مش كويس فى الدولة الرئيس هيعاقبه، وهيطهر بلدنا من الفساد، والرئيس أعادة للمرأة المصرية اعتبارها، وأعادة مصر لمكانتها كما كانت من قبل".

وتابعت ، أن وصول المرأة لمنصة القضاء أنتصار عظيم لها، والمرأة المصرية تعتبر حجر أساس للدولة، مضيفة أنه حاليا نتمتع بالحرية فى الحديث عما قبل، مؤكدة أنه فى الوقت الحال كل صاحب مهنة يضع فى مكانة ولا توجد وسائط ولا رشاوى.

وأوضحت، أن الرئيس السيسى مؤمن بالمرأة المصرية فى المجتمع، وعمرها لم تبخل فى مجهودها وطاقتها فى الدولية، مضيفة أن السيدة انتصار السيسى نموذج للمرأة المصرية الأصيلة كمثل زوجه الراحل جمال عبد الناصر قديسة لما ما تقدمة تجاه زوجها الراحل وهكذا السيدة انتصار السيسى..







