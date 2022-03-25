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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: معدل فشل صواريخ كروز الروسية يتراوح بين 20% إلى 60%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤولين أمريكين قولهم إن معدل فشل صواريخ كروز الروسية يتراوح بين 20% إلى 60%.

وقد يساعد هذا في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهداف رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير، بحسب "رويترز".

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون ي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

والخميس، قال مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض شكل فريقاً من الخبراء للخروج بخطط تتعلق بالرد المحتمل للولايات المتحدة إذا ما استعملت روسيا أسلحة دمار شامل، سواء كيمياوية أو بيولوجية أو نووية، خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وأثارت روسيا مرارًا احتمال استخدام أسلحة نووية لدى مواجهتها صعوبات في الأزمة الأوكرانية للتغلب على الجيش الأوكراني خلال حرب دائرة منذ شهر تصفها الحكومة الروسية بأنها "عملية خاصة". وقال الكرملين هذا الأسبوع، إن مثل تلك الأسلحة لن تُستخدم إلا في حالة "التهديد الوجودي".

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن اتهامات روسيا لأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيمياوية هي "كذبة قد تكون مؤشرًا على أن موسكو ربما تلجأ هي لاستخدامها بالنظر لسوابق مماثلة".

وقال المسؤولون إن مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض أرسل مذكرة داخلية للأجهزة الأمنية والوكالات بتاريخ 28 فبراير تطلب تشكيل مجموعة استراتيجية لبحث التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تحدث نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويبحث فريق آخر، معروف داخلياً باسم "فريق النمر"، التوقعات المحتملة للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال أحد المسؤولين إن المجموعة الاستراتيجية تعمل "لمراقبة المخاطر والتخفيف من وطأتها، بينما تبحث أمر كيفية الدفع بالمصالح الأمريكية والدفاع عنها".

 

 

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