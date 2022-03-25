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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس بيلاروس و5 كيانات وأفراد في روسيا والصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تشمل 5 كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين.

وقالت الوزارة: "فرضنا اليوم عقوبات على الرئيس البيلاروسي وأفراد عائلته وعقوبات أخرى ضد روسيا".

والخميس، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العشرات من شركات الدفاع، والمئات من أعضاء البرلمان، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد، في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات عبر موقعها على الإنترنت تحذّر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هدفنا هنا هو تجريد روسيا بشكل منهجي من الاستحقاقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في النظام الاقتصادي العالمي".

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مع حلفائها عدة جولات من العقوبات، منها ما يستهدف أكبر البنوك في البلاد، والرئيس فلاديمير بوتين نفسه، منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الوزارة أن تصرف واشنطن يتوافق مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكندا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الإجراء الذي اتخذه، أمس الخميس، استهدف أيضًا 17 من أعضاء مجلس إدارة بنك سوفكومبانك، ورجل الأعمال الروسي جينادي تيمشينكو، الحليف القديم لبوتين، وشركاته، وأفراد أسرته.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة حذرت بوتين من أن روسيا ستواجه عواقب سريعة وخطيرة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، وتأتي هذه العقوبات في إطار تنفيذ هذا التهديد.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا ستئن تحت وطأة تضخم متنام ،وخسائر اقتصادية فادحة، ستدفعها للخروج من قائمة أكبر 20 اقتصادًا في العالم.

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