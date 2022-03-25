ارتفاع طفيف..تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 25- 3 -2022 في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

الإسماعيلية 17 9

الدقهلية 17 9

الغردقة 22 14

المنيا 17 7



وفي سياق متصل، علق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، قائلا:" نحن مازلنا نعيش أجواء شتوية..متابعا: الاجواء الشتوية مستمرة طوال الأسبوع.