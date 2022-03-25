مخالفة المواعيد.. غلق 5 ورش بالموقف الجديد في رشيد

حملات مرورية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات مرورية في البحيرة

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية أمس الخميس بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي:-

- غلق ٥ ورش بمنطقة الموقف الجديد برشيد ومدخل المدينة لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق.

- وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ٥ محاضر لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية و١٠ محاضر صحية٠

- رفع ٣٠ حالة إشغال مخالف بالدلنجات و٥٠ حالة بابوحمص.