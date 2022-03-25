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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير على تويتر قبل مواجهة مصر والسنغال: "يااااااارب"

صدى البلد

نشر الإعلامى أحمد شوبير، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعات قليلة من مباراة المنتخب الوطني قبل و السنغال في تصفيات كأس العالم بقطر 2022.


وكتب أحمد  شوبير: "‏يااااااارب".


ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم . 


ويرفع محمد صلاح حلم المصريين من جديد للوصول لأهم بطولة دولية عاشت بعيدا عن مصر خلال أعوام عدة. 


محمد صلاح قائد الجيل الحالي الذي نجح في التأهل الي المونديال الماضي بروسيا 2019 بعد هدفه في الوقت القاتل أمام الكونغو . 


ويحلم المصريين للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الانجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4  أعوام . 


وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى.  


وللمنتخب المصرى شرف المشاركة فى 3 دورات من قبل فى نهائيات كأس العالم وأصبحت الرابعة على المشارف بعد وصوله للمرحلة النهائية والدور الفاصل بمواجهة منتخب السنغال فى مباراتين ذهابا وايابا لحسم المنتخب المتأهل الى مونديال قطر 2022

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