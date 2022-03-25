إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي بنطاق 7 مراكز باجمالى مساحة بلغت 7297 م2 عبارة عن إزالة الآتي :

- 3 حالات تعدي بمساحة 4350 م٢ بأبوالمطامير.

- 3 حالات تعدي بمساحة 1350 م٢ بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 1200 م٢ بإدكو.

- 3 حالات تعدي بمساحة 289 م٢ بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 50 م٢ ببدر.

- حالة تعدي بمساحة 30 م٢ بايتاي البارود.

- حالتي تعدي بمساحة 28 م٢ بشبراخيت.