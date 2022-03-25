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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سهام شوقية، خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية للبطيخ.


 

تناول البطيخ الأحمر يمنح صحتك  :


 

- الليكوبين أحد مضادات الأكسدة.

يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان


 

- يحمي قلبك

البطيخ غني بالأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين والتي قد تساعد في تحريك الدم في الجسم ويمكن أن تخفض ضغط الدم.

تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.


 

- يحمي مفاصلك

يحتوي البطيخ على صبغة طبيعية تسمى بيتا كريبتوكسانثين والتي قد تحمي مفاصلك من الالتهابات. تظهر بعض الدراسات أنه بمرورالوقت ، قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.


 

- مريح لعينيك

تمنحك شريحة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ 11٪ من فيتامين أ الذي تحتاجه كل يوم.

هذه المغذيات هي أحد مفاتيح الحفاظ على صحة عينيك.


 

- ترطيب طبيعي للجسم

يحتوي البطيخ العصير على 92٪ من الماء ،

لذا فهو طريقة بسيطة للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك.


 

- يلطف بشرتك

تساعد الفيتامينات A و B6 و C  و الماء - الموجودة في البطيخ على بقاء بشرتك ناعمة ونضرة.


 

- يعزز التمرين

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تساعد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل أفضل.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، وهو معدن يمكن أن يقلل من تقلصات العضلات و منع الألم .


 

- لمرضى السكر

يمكنك الاستمتع بشريحة واحدة صغيرة دون الشعور بالذنب مع مراقبة ما تتناوله خلال النهار فالبطيخ يحتوي على نسبة منخفضة من نسبةالسكر، مما يعني أنه لن يكون له سوى تأثير طفيف على مستويات السكر في الدم بعد تناوله.


 

- سهل الهضم

إذا كنت تعاني من حالة في الجهاز الهضمي مثل داء كرون أو التهاب القولون ،

تناول البطيخ فثماره اللينة سهلة الهضم حتى للأمعاء الملتهبة.


 

- لن يزيد وزنك ..

على العكس فهو غني بالماء و يمنحك شعور بالشبع لفترات جيدة


 

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