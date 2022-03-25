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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

40% ارتفاعا في أسعار الحديد|شعبة الاستثمار: 3 أسباب لزيادة قيمة العقارات ..فيديو

العقارات
العقارات

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري، أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.

وقال  "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أسعار العقارات ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة"، لافتا: "أسعار الحديد ارتفعت بنحو 40% والأسمنت بنحو 50%".

وأضاف: "كل عناصر التشطيب ارتفعت بنسبة تقارب الحديد والأسمنت"، متابعا: "تكلفة الإنشاء ارتفعت أيضا وأصبح لزاما على أي مطور سيلتزم بالتنفيذ وضع تلك الأعباء الجديدة في حساباته المالية".

وأشار: "قيمة تغير سعر الصرف أثر أيضا على أسعار العقارات وذلك بسبب تأثير سعر الدولار على الكثير من الأشياء المستوردة مثل الألومنيوم وغيرها من الأدوات وهي التي تؤثر على زيادة التكلفة".

وأكد: "أصبح لا مجال من تعديل السعر وإعادة التسعير طبقا للوضع الجديد"، لافتا: "البعض توقف عن البيع لحين استقرار الأوضاع، والبعض الآخر أعاد التسعير طبقا لرؤيته".
 

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