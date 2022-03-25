رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم مجموعة من الرسائل لنجوم المنتخب قبل ساعات من مواجهة السنغال المقرر إقامتها مساء اليوم في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

وطالب محمد صلاح لاعبي المنتخب ببذل أقصى جهد ممكن في مباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم.

ويرى محمد صلاح أن مباراة اليوم هامة للغاية لهذا الجيل من اللاعبين من أجل تسطير تاريخ جديد لم يحدث من قبل بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

محمد صلاح يطالب اللاعبين بضرورة استغلال عامل الأرض والجهور

وطالب محمد صلاح اللاعبين بضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور وتقديم عرض قوي يليق بحجم ومكانة الكرة المصرية وإسعاد ملايين الجماهير وتسهيل مهام مباراة العودة في داكار والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.