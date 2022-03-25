آلاف المشجعين يتوافدون على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال..فيديو وصور

رصدت عدسة موقع صدى البلد توافد آلاف المشجعين على مركز شباب الجزيزة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتعالت الهتافات بـ"النصر لمصر "والأغاني الوطنية لتشجيع اللأعبين ، وارتدى جميع المشجعين والملابس الرياضية وأعلام مصر.

يذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، يستضيف منافسه منتخب السنغال، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والسنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة، قبل مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب أولمبي، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتمثل المباراة فرصة للثأر، بالنسبة للفراعنة، بعدما تجرعوا مرارة الخسارة قبل شهر أمام السنغال، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، بركلات الترجيح.

https://fb.watch/bZLOsqcSPT/

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