مهرجان إيزيس الدولي يحتفي بمبدعات المسرح

يحتفى مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة وتجمع تماسي للفنون الادائية بمبدعات المسرح المصري، فى احتفالية خاصة لعرض أول إنتاج لمشروع "بنات ايزيس" تقام خلال يومي ٢٩ و٣٠ مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات يوم المسرح العالمي، ومع نهاية شهر المرأة الذى يجمع بين يوم المرأة العالمي وعيد الأم.

تقام الاحتفالية فى سينما الهناجر بدار الأوبرا، ويعرض خلالها ٥ أفلام وثائقية قصيرة عن شخصيات مسرحية خارج دائرة الضوء تم إنتاجها بالتعاون مع تجمع تماسي للفنون الأدائية.

تتضمن فعاليات اليوم الأول عرض ٣ أفلام عن مصممة الرقص ميريت ميشيل و الممثلة نهاد أبو العينين والمخرجة ومديرة خشبة المسرح منال إبراهيم.

وميريت ميشيل هى مخرجة ومصممة رقص وراقصة مصرية لديها رصيد كبير من العروض والاسهامات الفنية، أسست في عام 2001 فرقة "نو بوينت بيرسبكتف No Point Perspective " للمسرح الجسدي ومنذ ذلك الحين قدمت الفرقة العديد من العروض التي حازت على جوائز، كما شاركت الفرقة بالعديد من المهرجانات الدولية. بصرف النظر عن عملها مع No Point Perspective ، فقد قدمت ميشيل أيضًا تصميم الرقصات للعديد من الأفلام السينمائية والإنتاج التلفزيوني والمسرحي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم ورش عمل في المسرح الجسدي وتعمل مع الفنانين الشباب والمهنيين والهواة. في عام 2018 ، مُنحت ميريت ميشيل "جائزة الدولة التشجيعية"، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية للمواهب الإبداعية، ومن الجدير بالذكر أن ميريت كانت من بين أصغر الحاصلين على هذه الجائزة.



أما الممثلة نهاد أبو العينين فهى من أبطال فرقة السامر التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عملت فى عدة فرق منها السامر و مسرح الغد بالبيت الفنى للمسرح كما عملت مع فرق مستقلة مثل المسحراتي ومخرجتها عبير على ثم فرقة القافلة ومخرجتها عفت يحيى، وكذلك فرقة الورشة مع حسن الجريتلى، وشاركت بأعمال فى الدراما التليفزيونية وأهمها كان مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، كما شاركت في فيلم روائي قصير بعنوان 300 شارع شبرا على اليوتيوب عن العنوسة.

بينما بدأت المخرجة ومديرة خشبة المسرح الفنانة منال إبراهيم مشوارها بالمسرح منذ ثلاثين عاما، وعملت خلالها كمساعد مخرج ومخرجة منفذة لأكثر من خمسين عرض مسرحي، في كل قطاعات المسرح "المستقل، الحكومي، التجاري"، كما عملت مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب و الأجانب منهم روجيه عساف، قاسم محمد، عونى كرومي، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، وغيرهم. بدأت عملها كمخرجة عام ٢٠٠١ بعرض "فات المعاد بمركز" الهناجر للفنون. عملت في الهناجر كمنسقة للورش الفنية، كما عملت كمدير خشبة لمسرح الفلكي.

وفى اليوم الثانى الموافق ٣٠ مارس يعرض مهرجان إيزيس فيلمين عن أ.د. عايدة علام أستاذ السينوغرافيا والتقنيات المسرحية ورئيس قسم علوم المسرح الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان، و الممثلة والكاتبة سهام بنت سنية وعبد السلام.

حصلت أ.د.عايدة علام على دكتوراة في فلسفة الفنون من كلية الفنون الجميلة، وجامعة الكومبلوتنسي بمدريد، اسبانيا، و صممت السينوجرافيا للعديد من العروض المسرحية وشاركت في عدد من المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والمهرجانات المسرحية والسينمائية وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية في مجال السينوجرافيا محليا ودوليا .

صدرت لها كتب عن وزارة الثقافة مثل: العزف على أوتار السينوجرافيا عن مصممة السينوجرافيا "سكينة محمد علي"، وعاشق الفضاءات المفتوحة عن المخرج ومصمم السينوجرافيا "حسين جمعة"، وجماليات السينوجرافيا عن الفنان التشكيلي ومصمم السينوجرافيا "حسين العزبي"، وذلك في سلسلة مطبوعات المهرجان القومي للمسرح المصري.

أما الممثلة والكاتبة المسرحية والناقدة سهام بنت سنية وعبد السلام، فهى حاصلة على دبلومة المعهد العالي للنقد الفني وشهادة التخرج من قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني، علاوة على بكالوريوس الطب وماجستير الأنثروبولوجي ودبلومة الترجمة، كتبت مسرحية بدر البدور والبير المسحور وشاركت في كتابة مسرحيات وحكايات مثلتها مع فرق المسحراتي وهلوسة والمَخبَر وانا الحكاية ومشروع المرأة والذاكرة . قامت بترجمة العديد من الكتب والدراسات.

وتطمح إدارة المهرجان إلى أن يصبح هذا المشروع تقليدا سنويا يقوم به مع شركائه لتوثيق الإبداع المسرحى النسوي وطرحه للخطاب النقدى والترويجى فى دائرة الضوء.

يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافى و شركة إيفنت هاوس وتجمع تماسى للفنون الادائية والمجلس الثقافي البريطاني و معهد جوته الألماني والسفارة الهولندية و المركز الثقافي الروسي والتحرير لاونج و ستوديو عماد الدين و كالتوجراف و سامى أمين و جمعية النهضة العلمية الجيزويت وجمعية يهمنى الأنسان.