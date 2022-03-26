دمياط تشارك بإطفاء الأنوار في ساعة الأرض .. اليوم

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن مشاركة محافظة دمياط في الحدث البيئى العالمى السنوى "ساعة الارض"، اليوم السبت.

وسيتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة بداية من الساعة ٨.٣٠ مساءً حتى ٩.٣٠ مساءً.

وأضافت "المحافظ" أن المبادرة تستهدف نشر التوعية فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة.

ونوهت إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ و أيضاً فى ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمىCOP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر ٢٠٢٢ بشرم الشيخ.

أقرا أيضا