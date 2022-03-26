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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير المصري: ياسمين عبد العزيز طلبتني للعمل معها في "الثلاثة يشتغلونها"

الفنان العالمى أمير
الفنان العالمى أمير المصرى

تحدث الفنان العالمى أمير المصرى، عن تفاصيل مشاركته في بطولة فيلم الثلاثة يشتغلونها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقال الفنان أمير المصري خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه كان ومازال يعشق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتابع أمير المصرى،قائلا:" شرف كبير أننا اشتغلت معها واتصدمت لأنها هى اللى طلبتنى للفيلم وكان سنى 20 سنه واتعلمت كتير منها".

ممكن نرجع

بدأ الفنان أمير المصري أول أيام تصوير مسلسله ممكن نرجع، و المستوحى من المسلسل الأميركي الشهير Crazy Ex-Girlfriend، ويقوم أمير خلال أحداث المسلسل بشخصية عمرو، والذي يمر بأزمة عاطفية بسبب حب من طرف واحد.

 

وامتاز موقع التصوير بالمرح والخفة، حيث كشفت صورة للنجم أمير المصري تجمعه بالنجمة مريم الخشت من كواليس المسلسل بينما يضحكان في إحدى المقاهي، ويجمع المسلسل النجوم أمير المصري، مريم الخشت، آدم الشرقاوي في أول تعاون بينهم، المسلسل من تأليف عمرو مدحت ومن إخراج جو بو عيد.

أمير المصرى الفنان امير المصري الفنانة ياسمين عبدالعزيز صدى البلد فيلم الثلاثة يشتغلونها

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