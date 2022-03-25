96 ألف جنيه مصرى.. سعر حقيبة هيفاء وهبى يثير الجدل

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بمجموعة من الصور الجديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من خلال أثناء حصولها على لقب أيقونة الموضة لهذا العام، في إطار فعاليات مهرجان «emigala»، بالدورةالثانية له، التي أقيمت في دبي.





وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان باللون الأبيض ذات فتحة من الساق ومكشوف من الصدر والاكتاف .





وظهرت بحقيبة وُجد أن توقيعها جاء بماركة «Jimmy Choo»، وتخطى سعرها 96 ألف جنيه مصري، مما أثار جدل المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة بالوان هادئة وتركت شعرها منسدلا ،ولافت الصورةإعجاب متابعيها باللون الأخضر لفستانها.





وعلى جانب آخر، استأنفت وهبي، تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الجاري، وذلك بعدفترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذي أحيته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم منتصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا، والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.





فيلم «رمسيس باريس»، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت،ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

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