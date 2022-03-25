أمير المصرى عن مشاركته بمسلسل الاختيار 3: محظوظ وشرف كبير

تحدث الفنان العالمى أمير المصرى، عن تفاصيل مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "الأختيار".

وقال الفنان أمير المصري خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه شرف ومسؤولية كبيرة ".



وتابع أمير المصرى،قائلا:" انا محظوظ جدا أننا أقدم حاجة لبلدي من خلال مسلسل الأختيار 3 ".

ممكن نرجع

بدأ الفنان أمير المصري أول أيام تصوير مسلسله ممكن نرجع، و المستوحى من المسلسل الأميركي الشهير Crazy Ex-Girlfriend، ويقوم أمير خلال أحداث المسلسل بشخصية عمرو، والذي يمر بأزمة عاطفية بسبب حب من طرف واحد.

وامتاز موقع التصوير بالمرح والخفة، حيث كشفت صورة للنجم أمير المصري تجمعه بالنجمة مريم الخشت من كواليس المسلسل بينما يضحكان في إحدى المقاهي، ويجمع المسلسل النجوم أمير المصري، مريم الخشت، آدم الشرقاوي في أول تعاون بينهم، المسلسل من تأليف عمرو مدحت ومن إخراج جو بو عيد.