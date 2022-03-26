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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقطة ضعفها في الحياة والعودة للتمثيل.. أبرز تصريحات أنغام في سهرانين

أنغام
أنغام

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


أنغام: أضفت كوبليه خاص بي في أغنية أكتبلك تعهد.. فيديو
وتحدث المطربة أنغام، عن أغنية "أكتبلك تعهد"، قائله: "حدوته الأغنية لم تكن فكرتي فهي لـ بهاء الدين محمد"، متابعة: "أضفت كوبليه "كل اللي فاضل مني صوت"، وبهاء الدين محمد بيزعل لما بقول الكلام ده".

وأضافت: "بهاء الدين محمد زعل أما حكيت اللي حصل، بس أنا قولت له اتكلم في الكوبليه التاني عن حاجة ليا، إيه أغلى حاجة عندي، ولو فضل هيكون هو الحاجة الوحيدة اللي أعيش بيها، وكانت صوتي".

 

أنغام عن سبب رفضها المشاركة في فيلم العشق والهوى: كنت حامل| فيديو
وكشف الفنانة أنغام، عن سبب رفضها المشاركة في فيلم "العشق والهوى"، قائله: "اتعرض عليا فيلم العشق والهوى واعتذرت عنه، لأني كنت حامل"، مؤكدة: "حبيت تجربة التمثيل".

 

بيغيروا عليا.. أنغام: أولادي بيسألوني أنا فين وبعمل إيه.. فيديو
وقالت الفنانة أنغام، إنها لا تعامل أولادها بقسوة، معقبه: "صاحبتهم جدا، وهما نقطة ضعفي في الحياة".

وأشارت إلى أنها تأخذ رأي أبنائها في أعمالها، خاصة أن كلاهما موهوبان، معقبه: "في حد فيهم بيكتب ويألف مزيكا، وحد بيألف مزيكا ويلعبها، ولسه مشتغلتش أنا وهما في عمل حاليا".

 

أنغام: أولادي نقطة ضعفي في الحياة.. فيديو
وقالت الفنانة أنغام، إنها لا تعامل أولادها بقسوة، معقبه: "صاحبتهم جدا، وهم نقطة ضعفي في الحياة".

وأضاف: "أولادي ليسوا شبهي في الصفات، ومختلفين عني تماما"، لافته: "خطوة التمثيل كانت ممتعة، كنت عايزه أعملها لأنها كانت تنقصني".

 

أنغام: هرجع للتمثيل لو جاتلي حاجة حلوة ومهمة.. فيديو
وقالت أنغام، إنها شاركت في التمثيل بمسرحيتين، متابعة: "مثلت مسرح مرتين ومسلسل واحد فقط".

وأضافت: "خطوة التمثيل كانت ممتعة، كنت عايزه أعملها لأنها كانت تنقصني"، لافته: "لم أقصد الابتعاد عن التمثيل ولو جاتلي حاجه حلوة ومهمة هعملها".

 

أنغام: أمير طعيمة كتب مهزومة بالبلكونة في البرد بسبب التدخين
وكشفت أنغام عن سبب جلوس أمير طعيمة في البلكونة في ليلة من ليالي الشتاء، قائلة: "هو عنده مشكلة أنه بيدخن، وكان بيكتب ليا أغنية، وأنا مبحبش ريحة الدخان".

وأضافت انغام: "كان بيكتب أغنية مهزومة والأغنية كانت صعبة وقوية، وكتب في هذا الوقت حوالي 12 كوبيلة بسبب صعوبة الأغنية، لكنه كان حابب الموضوع، ولأنه كان بيدخن قولتله اتفضل أقعد في البرد كمل كتابة وأدخل لما تخلص".

 

من غير عياط.. أنغام تشعل مسرح سهرانين بـ "مبحبش" على الهواء.. فيديو
وطلب أمير كرارة من أنغام تقديه أغنية "مابحبش"، قائلا: "هسمع منك مابحبش بس من غير عياط".

وأبدعت الفنانة "أنغام"، في تقديم أغنية "مابحبش"، على الهواء بمسرح "سهرانين".

 

شبه شخصيتي.. أنغام: هذه الأغنية هي الأقرب بالنسبة لي.. فيديو
وكشفت أنغام عن الأغنية القريبة لها والتي تشعر بأنها قريبة منها، قائله: "فيه أغنية أشعر أنها اتكتبت عني اسمها "مابحبش"، متابعة: "الأغنية شبه شخصيتي شويه، لأني مبحبش حد يشوفني مهزوزة".

 

أنغام الفنانة انغام المطربة انغام أمير كرارة برنامج سهرانين الفنان امير كرارة

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