عرض ماسة عملاقة بيضاء لأول مرة في دبي

عُرضت ألماسة عملاقة تحمل اسم "الصخرة" لأول مرة في دبي يوم الجمعة قبل طرحها في مزاد، حيث من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 30 مليون دولار، وذلك حسبما أفادت قناة يورنيوز عربي.

وقالت دار كريستيز للمزادات إن الماسة التي تزن 228.31 قيراطاً، والتي تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً، هي أكبر ماسة بيضاء يتم طرحها للبيع بالمزاد.

بعد عرضها لأول مرة في كريستيز دبي، حيث سيتم عرضها في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ستسافر "الصخرة" إلى تايبيه ونيويورك وجنيف، حيث ستباع بالمزاد يوم مايو 11.

وقال راهول كاداكيا، الرئيس الدولي للمجوهرات في دار كريستيز، لوكالة فرانس برس: "لطالما كان الشرق الأوسط يحظى بتقدير كبير للمجوهرات والأحجار الكريمة المهمة. أعتقدنا أنه سيكون من الجيد بالنسبة لنا إطلاق الماس، في منطقة يوجد بها الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة من هذا النوع."