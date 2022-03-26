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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يشيد بأداء ثلاثي الدفاع في مباراة مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أن مباراة الإياب أمام منتخب السنغال في داكار التي سوف تقام في إطار الدور الحاسم لتصفيات بطولة كاس العالم في قطر 2022 ستكون مفتوحة.

 

قال كيروش على هامش المؤتمر الصحفي : نعرف أننا سنكون أمام مواجهة مفتوحة في لقاء الإياب أمام السنغال والتأهل يتوقف على عدة عوامل واقصاء إيطاليا من تصفيات كأس العالم درس قاس للجميع ومنتخب السنغال لديه طموح مشروع في التأهل إلى كاس العالم.

 

أضاف:  أنا مدرب خضت أكثر من 250 مباراة دولية وأهلت أربعة منتخبات للمونديال ويتم تصنيفي من الأفضل 10 مدربين في العالم ولكنى ما زلت أتعلم بعض الأشياء ومنها أن القرارات هي حق المدير الفني لوحده.
 

وأضاف : حضنا مباراة جيدة وكانت لدينا دوافع كبيرة والمنافس كانت لديه نفس الدوافع وواجهنا خصم يلعب معظم نجومه في دوري أبطال أوروبا وحاولنا الخروج بشباك نظيفة لأننا نعرف أن الهدف خارج الأرض يساوى هدفين وخلقنا 7 فرص أمام المرمى وكنا جيدين.
 

واختتم تصريحاته قائلا : منتخب السنغال أتى بلاعبين عل غرار فريق سلة طول الواحد منهم أكثر من 2 متر وفي العموم سعيد بأداء لاعبي الدفاع محمد عبد المنعم والونش وياسر إبراهيم في اللقاء.

 

تفاصيل المباراة..

 

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

 

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

 

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

 

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

 

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

 

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

 

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

كارلوس كيروش منتخب مصر منتخب السنغال تصفيات بطولة كأس العالم محمد عبد المنعم الونش ياسر ابراهيم تريزيجيه محمد صلاح عمرو السولية ساديو ماني عمر مرموش مصطفي محمد

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