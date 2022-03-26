الرئيس الأمريكي يلتقط سيلفي ويتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا..صور

عرضت فضائية يورو نيوز لقطات من تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القوات الأمريكية في بولندا.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا يوم الجمعة، وعلق على أهمية عملها للحفاظ على الديمقراطية وسط الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتناول بايدن شريحة من البيتزا بين أفراد الفرقة 82 المحمولة جواً في القوات الأمريكية المتمركزة في رزيسزو، والتقط معهم صورة سيلفي، وسأل أعضاء الخدمة عن المدة التي قضوها في بولندا، حيث ينتشر قرابة 10,500 عسكري أمريكي هناك.