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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عمل إرهابي خسيس.. عربية النواب تدين الهجوم على "أرامكو" السعودية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن ادانته وبشدة لمواصلة ميليشا الحوثي لهجماتها الإرهابية الخسيسة التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.


وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم رفضه التام والمُطلق لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ولأي عمل جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية معلناً دعمه التام فيما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.


وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال التى لا يمكن وصفها سوى أنها اعمال إرهابية خسيسة وتمثل تهديدًا جسيمًا ومباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة ولسلامة إمدادات الطاقة فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي مؤكداً أن الصمت المستمر من المجتمع الدولي جعل ميليشا الحوثى الإرهابية تتمادى وتواصل اعمالها الإرهابية. 

السعودية مجلس النواب البترول الإرهاب المجتمع الدولي

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