حدث بيئي عالمي.. القليوبية تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار بالمصالح الحكومية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن مشاركة محافظة القليوبية فى الحدث البيئى العالمى السنوى "ساعة الارض"، الذى يشارك فيه أيضاً عدد كبير من الدول حول العالم، حيث سيتم إطفاء الانوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة اليوم بداية من الساعة ٨.٣٠ مساءً حتى ٩.٣٠ مساءً.

وقال "المحافظ"، إن المبادرة تستهدف نشر التوعية فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ.

من ناحية اخرى نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية زيارة ميدانية لمحطة مياه القناطر الخيرية لوفد متدربين من دول حوض النيل بالإضافة للمشاركين المصريين في اطار التعاون المشترك مع المركز القومي لبحوث المياه.

واكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الزيارة تهدف للتعرف على نموذج متكامل من المشاريع الناجحة بمصر في مجال تنقية مياه الشرب حيث استمع المتدربون الى شرح تفصيلى وعملى لمكونات المحطة، وإيضاح كافة الجوانب الفنية حول أداء المنظومة واجراءات التشغيل والصيانة القياسية التى تحقق استدامة للمشروع.

وأضاف مجاهد اننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهده مجال مياه الشرب والصرف الصحي في السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة.

وقال إننا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نقدم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية وايضا تعميق التعاون سواء من خلال التدريب أو الزيارات واللقاءات المباشرة.

‎وأعرب المتدربون عن سعادتهم بزيارة محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية وتطلعهم إلى المزيد من الزيارات الناجحة وتبادل الخبرات فى مجال تنقية مياه الشرب والإستفاده من الخبرات المصرية فى هذا المجال.

‎يذكر أن محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية حاصلة على شهادة العالمية للادارة الفنية المستدامة.