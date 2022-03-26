السيسي: الإرهاب يشكل تحديًا حقيقيًا لعملية التنمية في أفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاته مع رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي تناولت قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما فيها قضية تفشي الإرهاب، منوها إلى أنها تمثل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في أفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي: "استعرضت خلال اللقاء الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت بقيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب".

وأشاد “السيسي” بالجهود الرواندية في حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.

ولفت إلى أن الحديث شمل تبادل وجهات النظر في كافة القضايا الأفريقية المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى الحديث عن التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الاتحاد الأفريقي وتجمع الكوميسا.

وشدد على سرعة أنهاء مقفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيلها.



