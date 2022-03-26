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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم المونديال.. وزير الرياضة يلتقى لاعبي منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم ، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم  والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في حضور  جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى  اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على النتيجة الإيجابية التى حققوها فى مباراة الذهاب أمام السنغال، والتى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة  كافة الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب، وتقديم الدعم والمؤازرة والتشجيع للاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

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