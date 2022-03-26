أسامة الأزهري ناعيا نقيب المحامين: قدم نموذجاً في العطاء المهني

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة.

وقال الأزهري، إن الفقيد قدم نموذجاً في العطاء المهني، وأثرى الحياة النقابية والساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير.



وتوجه الأزهري بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.