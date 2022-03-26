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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري ناعيا نقيب المحامين: قدم نموذجاً في العطاء المهني

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة.

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وقال الأزهري، إن الفقيد قدم نموذجاً في العطاء المهني، وأثرى الحياة النقابية والساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير.


وتوجه الأزهري بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أسامة الأزهري رجائي عطية نقيب المحامين جنوب الجيزة الأزهري الساحة القانونية

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