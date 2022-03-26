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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية خلال أسبوع .. ضبط 349 عنصرا شديد الخطورة و9 آلاف قضية تموينية .. فيديو

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها ( 45) متهما، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  35 قطعة سلاح أبيض) وضبط (29) قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3054) حكما قضائيا متنوعا وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين. 

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر وضبط (349) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – المنوفية – الفيوم – الأقصر – دمياط – كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – أسوان – سوهاج - مطروح) ، وبحوزتهم (199 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (614) قطعة سلاح نارى أبرزها (59 بندقية آلية –  69 بندقية غير مششخنة – 33 مسدس – 452 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة)، وضبط (924) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضمت 41 متهما اعترفوا بارتكاب (57) حادث سرقة متنوعة وضبط (67) قضية أحداث و إعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 61 حادثا متنوعا، أبرزها (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 91 متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 366391 حكما قضائيا بإجمالى 28353 محكوم عليه، وذلك على النحو التالى: (1413) حكم جناية و (129809) حكم حبس و(183765) حكم غرامة و (51404) مخالفة.

وفى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية: ضبط (9527 قضية تموينية متنوعة) تم ضبط (143) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1058 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 142830جنيه) وضبط (10) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (92042 لترا) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (9040) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت أكثر من (9525) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (376) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (أكثر من 1264 طن-  355,584 ألف عبوة غذائية – 482,224 ألف قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (26) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (أكثر من 5 طن – 1892 عبوة زيت طعام) وضبط (68) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (أكثر من 723 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"- 13440عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة) وضبط (9) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (5035  طن "حديد تسليح"- 141 طن "أسمنت") وضبط (9) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد البناء .. بمضبوطات بلغت أكثر من (369 طن "حديد تسليح" - 314 طن "أسمنت") وضبط (248) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (أكثر  من 1415 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف" – 67253 عبوة سلع غذائية -  1200 لتر زيت طعام – 14500 قطعة حلوى – 2240 رغيف).

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (83426) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61,944,106) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2056) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,376,227,555) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,372,866) مليون جنيه.

كما تم ضبط 155 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة وإستغلال النفوذ – غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (147,363,372 مليون جنيه). 

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 4 متهمين ، إرتكبوا 2 واقعتين وضبط 1461 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (296) قضية بإجمالى مضبوطات (29150) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (195) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: ضُبط خلالها عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال بلاى ستيشن تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص)، وضبط 101 قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت 29150 تمثلت فى كتب بتصريح تداول منتهى وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (649) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1527) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (325) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، (258) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (117) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (598) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط  7585 قضية تموينية متنوعة وضبط 1075 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (6002) أرجيلة وغلق 4688 محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط 50644 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل50416 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 228 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1351) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت أكثر من (29036 كيلو جراما) و كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت أكثر من (175 كيلو جراما) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت قرابة (84 كيلو جراما) وكمية من بذور قنب "البانجو " المخدرة ، وزنت (30 كيلو جراما) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت أكثر من (11 كيلو جراما) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت قرابة (4 كيلو جرامات) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (500 جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (375 جراما) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (14 جرام)و(17,444 ألف قرص مؤثر مخدر) و(80,237 ألف قرص ترامادول مخدر) و(146 قرص كبتاجون مخدر) و(23 قرص إكستاسى "الخبوط" المخدر) وإبادة مساحة (90 فدانا و14 قيراطا و23 سهما) مزروعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر.
16. إبادة مساحة (1فدان و12 قيراطا و3سهم) مزروعة بنبات القنب "البانجو" المخدر و ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (10) ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (152,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بإجمالى 9 متهمين  بمضبوطات بلغت 1350 كيلو جراما.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (279868) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (44196  مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2579موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (522 سيارة – 71 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (14725) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (232) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (995) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع الحالات وفحص (944) مركبة وتبين مخالفة (22) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3935) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (229) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 22قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، و68 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية) وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 586 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون. 

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

 

وزارة الداخلية الأمن المركزي البؤر الإجرامية السحر والجمال العناصر الإجرامية

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