"شرطة البيئة" تضبط 649 قضية ثروة سمكية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.



وتمكنت الحملات فى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية، من ضبط 649 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذلك ضبط 1527 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و325 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و258 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و117 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، بجانب تأمين 598 لنش سياحى.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.