تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2022 |صور

ارتفعت الأسعار الخاصة بقائمة سيارات نيسان داخل السوق المصري، ومنها النسخة "صني" والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث قدرت الزيادة الأخيرة بنسبة قدرها 21 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المحلي.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ نيسان صني 2022 |صور

زودت السيارة نيسان صني موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال من 5 سرعات، والآخر أوتوماتيكي رباعي السرعات.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ نيسان صني 2022 |صور

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع عدد من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية دعم المكابح BA، وقفل مركزي، وعدد 4 زجاج كهربائي، و مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ نيسان صني 2022 |صور

وجاءت السيارة نيسان صني موديل 2022 بجنوط رياضية للفئات عالية التجهيز، مع نسبة طول كلي بلغت 4425 مم، وبعرض يبلغ 1695 مم، 1500 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومصابيح أمامية انسيابية، واخرى ضبابية دائرية الشكل على جانبي الصادم.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 218.400 ألف جنيه بدلاً من 197.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 239.500 ألف جنيه بدلاً من 218.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 253 ألف جنيه بدلاً من 232 ألف جنيه.

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 264 ألف جنيه بدلاً من 243 ألف جنيه.