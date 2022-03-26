فريق البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لعودة الدوري

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تدريباته الجماعية، اليوم، على ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية؛ استعدادا لعودة الدوري، عقب الراحة 24 ساعة التي منحها خالد جلال المدير الفني للاعبي الفريق، بعد مباراة المقاصة الودية.



وشهد المران اليوم خوض لاعبي الفريق فقرة بدنية قوية تحت إشراف محمد علي مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنيا استعداداً لعودة المنافسات الرسمية التي ستشهد ضغطاً في خوض الفريق عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة.



وشهد أيضاً مران اليوم حضور محمد عبد المنعم أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة؛ للاطمئنان على تحضيرات فريق البنك الأهلي للمواجهات الرسمية المقبلة.



وأعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن خوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف؛ لتجهيز جميع اللاعبين علي المستوي الفني والبدني والتكتيكي، حيث يلتقي فريق البنك الأهلي بنظيره غزل المحلة الثلاثاء المقبل على ستاد الشرطة.



والخميس أمام المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.