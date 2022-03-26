تركي آل الشيخ يعلن وصول عدد زوّار موسم الرياض إلى 15 مليوناً

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 15 مليون زائر.

ومنذ أيام، نشر المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيها خلال أكبر حفلة تنكرية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ، في الفيديو الذي نشره، عبر تويتر، وهو يتنكر في شخصية سيمبسون الكارتونية الشهيرة، ضمن أكبر حفلة تنكرية بساحة البوليفارد، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته على تويتر: «رسالتي لكل زوارنا اليوم.. وننتظركم بكرة بتنكر أقوى.. فاجئوني.. أحبكم.. ‎#موسم_الرياض».