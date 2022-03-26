عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ يعلن وصول عدد زوّار موسم الرياض إلى 15 مليوناً

موسم الرياض
موسم الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 15 مليون زائر.

ومنذ أيام، نشر المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيها خلال أكبر حفلة تنكرية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ، في الفيديو الذي نشره، عبر تويتر، وهو يتنكر في شخصية سيمبسون الكارتونية الشهيرة، ضمن أكبر حفلة تنكرية بساحة البوليفارد، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته على تويتر: «رسالتي لكل زوارنا اليوم.. وننتظركم بكرة بتنكر أقوى.. فاجئوني.. أحبكم.. ‎#موسم_الرياض». 

المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية حفلة تنكرية هيئة الترفيه السعودية موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

مدعومون من إيران| إسرائيل : نأسف لاعتداء الحوثيين الخطير على الأراضي السعودية

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

الصغرى 11 درجة.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط للرياح

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موضوعات متعلقة

مواقع أوكرانية: إصابة مفاعل خاركيف بقصف روسي

دويتشه فيله: ارتفاع أسعار القمح يدفع مصر لتعزيز الأمن الغذائي

مدعومون من إيران| إسرائيل : نأسف لاعتداء الحوثيين الخطير على الأراضي السعودية

الخارجية الأردنية: نقف مع المجتمع الدولي في جهود مساعدة اللاجئين

العقوبات طالت مهندسي الحرب.. أمريكا: 100 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الاقتراب من القرم

الحكومة البريطانية تستولي على طائرتين لملياردير روسي

وزير الخارجية القطري يكشف عن مباحثات لتسعير النفط بعملات أخرى

ترشيحاتنا

رغم إيقافه.. «الونش» يسافر مع بعثة المنتخب غدا إلى السنغال

سفيرة مصر بالسنغال: طلبنا من السلطات تأمين المنتخب في مباراة العودة بداكار

بعد ظهوره بصوت مبحوح في الدوم.. كريم عبد العزيز: «اعتبروني مكي»|فيديو

أحمد موسى: أي مواطن يقدر يشتري تجزئة بسعر الجملة بسوق 6 أكتوبر|فيديو

السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العمل لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية

ناقد رياضي:مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب لم يشهد أي لقاء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ