«تسلا» تتسلم أولى سياراتها الكهربائية المنتجة من مصنع Gigafactory في برلين

تعمل تسلا على تكثيف جهودها في أوروبا حيث بدأت أولى سيارات تسلا موديل Y EVs في الخروج من خط الانتاج في مصنعها الجديد في برلين Gigafactory، وانضم المستشار الألماني أولاف شولتز إلى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للإشراف على أول 30 سيارة تم تصنيعها في مصنع Gruenheide بقيمة 5 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) والتي تم تسليمها للعملاء.

تسلا تسليم أولى السيارات المنتجة من مصنع Berlin Gigafactory

وقال ماسك لرويترز "هذا يوم عظيم للمصنع" واصفا بدء الإنتاج بأنه "خطوة أخرى في اتجاه مستقبل مستدام".

ويعتبر Gruenheide هو أول مركز أوروبي لشركة Tesla، وقد تم الإعلان عنه لأول مرة منذ عامين، كما انها تعتبر ثالث منشأة إنتاج رئيسية للشركة، وتنضم إلى تلك الموجودتين في كل من الولايات المتحدة والصين.

وانضم معجبو تسلا الألمان إلى مالكي الطراز Y الثلاثين الجدد وعائلاتهم، الذين نشروا صورًا ومقاطع فيديو لحدث التسليم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستنتج المنشأة الجديدة في النهاية 500.000 سيارة سنويًا عندما تعمل بكامل طاقتها، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي عامين، كما ستولد 50 جيجاواط / ساعة من طاقة البطارية، متجاوزة جميع مصانع السيارات الأخرى في ألمانيا.

وتستعد الشركة المنافسة فولكس فاجن لتحويل منشأتها في فولفبرج إلى مركز إنتاج للمركبات الكهربائية، لكن من غير المتوقع أن تكتمل الترقية التي تبلغ ملياري يورو (1.67 مليار جنيه إسترليني) حتى عام 2026.

وأنتجت مجموعة فولكس فاجن بأكملها حوالي 450 ألف سيارة كهربائية العام الماضي على الصعيد العالمي.

وكان من المقرر في الأصل افتتاح Gruenheide في الصيف الماضي، لكن بدء الإنتاج تأخر بسبب مشكلات سلسلة التوريد التي أحدثها الوباء، فضلاً عن المخاوف بشأن التأثير البيئي للمصنع.

وتلقت تسلا الموافقة النهائية لبدء إنتاج السيارات هناك في 4 مارس، بعد أن فقدت تقريبًا عقود إمدادات المياه بعد شكوى من قبل مجموعات بيئية محلية، ووعدت الشركة الأمريكية لاحقًا بتقليل استخدام المياه وزراعة أشجار أكثر مما تمت إزالته أثناء البناء، على الرغم من أن هذه الوعود لم تكن كافية لمنع المتظاهرين من التجمع خارج المنشأة خلال حفل التسليم.

وقالت شركة Tesla، إن طلبات السيارات الجديدة من المصنع، يمكن تسليمها اعتبارًا من أبريل.