أستاذ هندسة بترول: مصر توفر 30 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز سنويا

قال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول، إنه في حالة عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز؛ كانت ستحتاج إلى استيراده بـ 30 مليار دولار سنويا، معقبا "أسعار الغاز تضاعفت 10 مرات، ومصر كانت تستورد بـ 3 مليارات دولار".

وأضاف أبو العلا خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي": بالنسبة لمشتقات البترول، مصر دفعت فاتورة إستيراد فى 2019 حوالي 9.4 مليار دولار، وبعد ترشيد الاستهلاك؛ انخفضت التكلفة لـ 6 مليارات دولار.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد أستاذ هندسة البترول، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، لن تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة لمدة طويلة؛ لأنه ستكون هناك سوق موازية لتصريف الغاز الروسي، الذي استغنت عنه أمريكا وأوربا.

وتابع أستاذ هندسة البترول: على مدى التاريخ، عند حدوث أزمات؛ ترتفع أسعار النفط، ومن ثم تستقر، وفى الأخير ترجع إلى الانخفاض.