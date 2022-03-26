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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية

تونس.. إحباط محاولة
تونس.. إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم السبت، إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعملية طعن.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس خلال مؤتمر صحفي إنه تمت الإطاحة بـ73 خلية إرهابية عن طريق الأمن الوطني و75 عن طريق الحرس الوطني.

وأشار إلى أن الخلية الإرهابية التي استهدفت بعملية طعن دورية أمنية متمركزة بمفترق منطقة بئر السلطان جنوب مدينة دوز، يوم 4 يناير الماضي، كانت تخطط أيضاً لاستهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أثناء زيارته للجنوب، وبالتحديد في محافظة توزر.

وأوضح أنه تم إيقاف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية، إضافة إلى اعتقال فتاة في مطار تونس قرطاج الدولي منذ عام ونصف، كان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.

وتواجه تونس منذ سنوات إرهابيين في عدد من الولايات، وتمكنت مؤخرا من تفكيك كم هائل من الخلايا الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير داخلية تونس توفيق شرف الدين رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية من بينهم نواب ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون، مؤكدا أنه لم يعد مسموحا الإبقاء عليهم لحماية هؤلاء في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج لحماية أمنية ولهذه التجهيزات.

وأضاف أن هذه القوى الأمنية تكلف الدولة ووزارة الداخلية تكاليف كبيرة لأن المصلحة الوطنية تطلبت ذلك بعد قرار لجنة أمنية قامت بدرس الموضوع.

وأكد وزير الداخلية تسجيل جرائم وخروقات ديوانية لسنوات كبدت اقتصاد تونس آلاف المليارات، مؤكدا أن الأبحاث جارية في هذا الإطار وأن إيقافات سيتم تنفيذها قريبا.

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