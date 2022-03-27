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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

فيتنامي
فيتنامي

بالتزامن مع بدء موسم الأعاصير، انطلق رجل فيتنامي في مغامرة الموت من أجل رؤية زوجته، حيث سافر على مسافة 2000 كيلومتر على متن قارب تجديف من تايلاند إلى الهند.

 

سافر الفيتنامي الشهير باسم «هو هوانج هو» لمدة 18 يومًا عبى خليج البنغال بالتزامن مع بداية موسم الأعاصير في محاولة لمقابلة زوجته التي تعمل في مومباي بـ الهند.

 

لاحظ قارب صيد محاولة الرجل الفيتنامي اليائسة وهو يجدف بقارب مطاطي بالقرب من جزر سيميلان، على بعد حوالي 80 كيلومترًا من البر الرئيسي التايلاندي ونبه وحدة الأمن البحري التابعة للبحرية التي أنقذته بعد 18 يومًا من الإبحار وحده.

 

كان لديه حقيبة سفر وزجاجة ماء شبه فارغة وحوالي 10 عبوات من المكرونة سريعة التحضير، لكن لا توجد خريطة، بوصلة، نظام تحديد المواقع أو حتى ملابس بديلة.

 

لذلك انعطف واستقل حافلة من بانكوك إلىفوكيت، وهناك اشترى قاربًا مطاطيًا وذهب إلى البحر في 5 مارس ليجدف في طريقه إلى الهند - التي تبعد حوالي 2000 كيلومتر من أجل رؤية زوجته.
 

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