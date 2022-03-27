بسبب مليون جنيه.. هندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

ابتكر يوتيوبر أمريكي جهاز الأشعة السينية X-Ray في المنزل بعدما تلقى فاتورة علاج باهظة من المستشفى لتغطية تكلفة الأشعة والإقامة.

تلقى يوتيوبر أمريكي شهير يدعى «ويل عثمان» فاتورة بـ 69 ألف دولار (ما يزيد عن مليون و200 ألف جنيه مصري)، بعد تلقي العلاج الذي شمل للتو الإقامة في المستشفى لمدة ليلتين، والأشعة السينية ودورة من المضادات الحيوية.

لقد كان عثمان محظوظًا لأن شركة التأمين الخاصة به دفعت معظم تكلفة الفاتورة ولكن كان لا يزال يتعين عليه دفع 2000 دولار.

عثمان هو صانع محتوى ويعمل كمهندس، أكد أنه أراد صنع معداته الطبية الخاصة ليثبت أن مبلغ 69 ألف دولار "ما هو إلا جنون"!

كان عثمان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه صنع جهاز الأشعة السينية الخاص به بأقل من 2500 دولار كتوفير، بالإضافة إلى تكلفة خطة التأمين السنوية الخاصة به.

قام عثمان ببناء جهاز يعمل بالأشعة السينية من مصدر طاقة بقيمة 400 دولار، وأنبوب تفريغ للأشعة السينية بقيمة 155 دولارًا، بالإضافة إلى تركيب عدادات جيجر ولفافة من الصفائح المعدنية.

قال عثمان لـ Unilad: "من الصعب رؤية الأشعة السينية، لذلك يتم استخدام ورقة خاصة تسمى شاشة التكثيف لتحويل الأشعة السينية إلى ضوء مرئي، ثم يتم التقاط هذه الفوتونات بواسطة كاميرا DSLR التي اخترتها من أجلها حساسية شديدة للضوء المنخفض".

