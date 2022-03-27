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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

غزال
غزال

في ظل معاناة العالم من الحوادث المشابهة لحادثة الطفل المغربي ريان الذي ظل حبيسًا للبئر الارتوازي العميق لمدة 5 أيام متواصلة، تلاه الطفل حيدر في أفغانستان مع فشل السلطات في البلدين لإنقاذهم، وغيرهم ممن لا يعرف العالم عنهم شيئ.

 

أثبتت السلطات الهندية نجاحها في إنقاذ غزال ظل محاصرًا داخل بئر عميق في قرية كينيا بولاية كارناتاكا، وتمكنوا من إخراجه.

 

أكد مسئولو الإنقاذ من محطة Pandeshwar Fire Station في الهند أن الغزال قد تم تسليمه إلى إدارة الغابات بعد نجاح عملية إنقاذه من الموت داخل البئر العميق.

 

حضرت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، وقاموا بتوفير العلاج للغزال المسكين ونقله إلى مستشفى بيطري لاستكمال علاج جروح ساقه وعموده الفقري.

 

وأظهرت الصور رجال الإنقاذ وهم يدخلون البئر العميقة التي كانت مغطاة بالأشجار والجذور، وقاموا بلف حبل حول الغزال وخرجوا به من البئر حيًا وسط الحشود التي وقفت تشاهد الحادثة على أمل إنقاذه.

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