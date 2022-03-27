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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

شعر البنات
شعر البنات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لـ بائع متجول في الهند يستخدم تجارة جديدة بدلًا من حمع علب الكولا، فهو يبيع حلوى القطن أو الكاندي (شعر البنات) مقابل شعر بشري.

 

في مقطع الفيديو يظهر بائع متجول في الهند يدعى «براتاب سينج» وهو يقدم الحلوى القطنية، المعروفة باسم Budhiya Ke Baal أو “شعر البنات” للأطفال الذين يجلبون له شعرًا بشريًا.

 

في الفيديو، يصطف الأطفال أمام متجر صغير للرجل على دراجته بقليل من الشعر في أيديهم، يقبل البائع الشعر ويعطيهم حلوى القطن الوردية في المقابل!

 

الصادم ظهور صبي يقول بأنه أحضر شعراً سقط من رأس أمه، والجدير بالذكر أن كمية الحلوى الممنوحة للأشخاص تتناسب طرديًا مع كمية الشعر المتبرع به.

 

يقوم البائع بعد ذلك بجمع الشعر وبيعه بسعر 3000 روبية لكل كيلوجرام لصانعي الشعر المستعار.

 

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقا: "في وقت سابق، استخدم الناس نظام المقايضة لشراء الأشياء في القرن الثامن عشر، لكن يبدو أن النظام لا يزال ساريًا حتى الآن".

الهند أطفال بائع متجول شعر فيديو غريب حلوى أخبار الهند اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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