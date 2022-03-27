بعد إصابته أسفل عينه.. مها أحمد تدعي لابنها

دعت الفنانة مها احمد ، لابنها بعد اصابته أسفل عينه ، ونشرت صورتين له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت مها احمد “ الحمد لله قدرالله وما شاء فعل ربنا يحميك ويبعد عنك كل شر ”.

مها أحمد تدعم شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة مها أحمد على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

ونشرت مها أحمد صورة لـ شيرين عبر حسابها بموقع “إنستجرام"، وعلقت قائلة: "إنتى جميلة في كل حالاتك، جمال قلبك محليكى أكتر وأكتر يا ست الهوانم .