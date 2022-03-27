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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة 35 ألف جنيه.. ارتفاع جديدة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية نيسان في مصر، عن زيادة أسعار عدد من طرازاته داخل السوق المحلى نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وجاءت ضمن الزيادات، أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2022 .

نيسان سنترا موديل 2022

وأوضح وكيل نيسان ، أن السيارة تم زيادة أسعارها داخل السوق المصري بمقدار 35 الف جنيه ،  للاربع فئات السعرية المتواجدة لها بالسوق المصري .

 

ومن المعروف أن السيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات CVT ، كما تتسارع السيارة في قرابة 11 ثانية للوصول الي 100 كم في الساعة. 

نيسان سنترا موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، طول 4615 ملم ، و عرض 1760 ملم، وارتفاع 1495 ملم، وطول قاعدة العجلات 2700 ملم، والارتفاع عن الأرض 165 ملم، ووزنها الإجمالي 1218 كجم .

 

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة نيسان سنترا موديل 2022، بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بنظام LED النهاري، وشبكة أمامية واكصدامات أمامية وخلفية بتصميم حديث، إضافة إلى امتداد المصابيح الأمامية إلى جانبي السيارة، وغطاء منخفض واكصدامات عضلية، وعجلات قياس 17 بوصة.

نيسان سنترا موديل 2022

أما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان سنترا موديل 2022، فتأتى بشاشة 7 بوصة مع نظام ملاحي جديد ، و تحكم بلوتوث في عجلة القيادة متعددة الوظائف مع التحكم بالصوت، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف هواء أوتوماتيك بدلاً من اليدوي ، عدادات متطورة، تطعيمات كروم داخلية، لإضاءة خلفية للقراءة داخل المقصورة الداخلية للسيارة.

 

وتضم السيارة السيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان من بينها فرامل مانعة للانغلاق ABS ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ، و مساعد فرامل BA ، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة .

نيسان سنترا موديل 2022

أما عن أسعار نيسان سنترا الجديدة موديل 2022 :

- الفئة الأولى Base Line بسعر 327.500 ألف جنيه بدلاً من 292.500 ألف جنيه 

- الفئة الثانية Upper بسعر 345.500 ألف جنيه بدلاً من 310.500 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة Premium بسعر 364.400 ألف جنيه بدلاً من 314.400 ألف جنيه 

- الفئة الرابعة Premium مرايا طي كهربائية بسعر 368.400 ألف جنيه بدلاً من 318.400 ألف جنيه 

نيسان نيسان سنترا موديل 2022 سنترا موديل 2022 زيادة أسعارها

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