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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وإسرائيل.. اتفاق على منع وصول إيران إلى القنبلة النووية

لابيد وبلينكن
لابيد وبلينكن


 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمتان بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ، في الوقت الذي أقر فيه الحلفاء بوجود خلافات بشأن المفاوضات مع طهران، وفق ما ذكرت صحف دولية.
أدلى بلينكين بهذه التصريحات في القدس المحتلة، خلال لقاءه بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد ، الذي قال للصحفيين إن إسرائيل لديها "خلافات" مع واشنطن بشأن صفقة محتملة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

وقال بلينكين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن "العودة إلى التنفيذ الكامل" للاتفاق  "أفضل طريقة لإعادة برنامج إيران إلى الصندوق الذي هرب منه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية" ، بموجب الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

عارضت  إسرائيل بشدة شروط اتفاق 2015 وقالت إن إعادة تفعيل الصفقة الأصلية غير كافية لكبح التهديد الإيراني.

ولكن  بلينكين قال  ، "فيما يتعلق الأمر بالعنصر الأكثر أهمية ، (إسرائيل والولايات المتحدة) فكلانا ملتزم ، و مصمم ، بأن إيران لن تحصل على القنبلة.


أقرت إسرائيل والولايات المتحدة بوجود خلافات حول محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران لعام 2015 ، لكن كلاهما يقول إنهما ملتزمان بمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع إن الاتفاق مع إيران ، المعروف باسم خطة العمل الجماعية المشتركة ، من المرجح أن يتم تجديده "في غضون أيام".

وتشارك إيران منذ شهور في محادثات في فيينا لإحياء الاتفاق مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، والولايات المتحدة تشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات.

صرح مستشار كبير لدى المرشد الإيراني على خامنئي بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن لم تتخذ قرار بعد بهذا الخصوص، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي اليوم الأحد إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران بات وشيكًا بعد 11 شهرًا من المحادثات في فيينا والتي لم يخرج شئ منها للنور بعد.

ذكر  مالي في المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة "لا يمكنني أن أكون على ثقة من أن الاتفاق وشيك ... قبل بضعة أشهر كنا نظن أننا قريبون جدًا أيضًا".

 

وتخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 ، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك حدودها النووية بعد حوالي عام ، وتوقفت أشهر من المحادثات المتقطعة لإحياء الاتفاق في فيينا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكلت روسيا عقبة جديدة.

 

 

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