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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مواطن لقى مصرعه على الطريق الزراعى ببنها

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مواطن لقى مصرعه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مركز بنها جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة مواطن بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق المركز اتجاه بنها.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "رمزى م"، 39 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأوضحت التحريات الأولية، أن الجثة لا يوجد بها أية إصابات ظاهرية أو طعنات بالجسم، وأن المتوفى كان عائدا من عمله بالقاهرة إلى محل إقامته بمحافظة الغربية.

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