عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح طبية للضغط المرتفع في رمضان

صدى البلد

يهتم الأطباء بتقديم نصائح طبية للضغط المرتفع في رمضان وذلك لتغيير النظام اليومي والغذائي للمريض خلال الصيام وطرق لخفض ضغط الدم ولذلك نعرض لكم كافة الإجابات التي يمكن أن يحتاجها مرضي الضغط المرتفع في رمضان.

 

هل يرتفع الضغط في رمضان 

تؤثر عوامل الصيام علي الجسم وعلي الحالة الفيزيائية للإنسان وخصوصا علي الضغط والسكر وهنا السؤال هل يرتفع الضغط في رمضان.

 

حسام موافي: إغلاق الأوعية الدموية سببه انخفاض ضغط الدم

ضغط وسكر أبرزها.. أسباب اضطرابات نبضات القلب بعد التعافي من كورونا

وأكدت العديد من الدراسات الآثار المفيدة لصيام رمضان على ضغط الدم بغض النظر عن التغيرات في الوزن ، وإجمالي كمية الماء في الجسم ، وكتلة الدهون ، وتدعم التوصيات لبعض الإرشادات  التي تصف صيام رمضان على أنه ممارسة آمنة فيما يتعلق بضغط الدم.

 

يمكن أن يتأثر ضغط الدم بشدة بمثل هذه التغييرات في المدخول الغذائي والتوقيت والنشاط البدني وأنماط النوم بما في ذلك بين الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم. لكن الدراسات حول تأثير صيام رمضان على ضغط الدم غير حاسمة.

 

 

 
هل يقاس الضغط أثناء الصيام 

 

يجب علي مرضي الضغط مراقبة ضغط الدم وملاحظة العلامات التي تشير بارتفاع او انخفاض ضغط الدم مثل الدوخة والدوار والإصابة بالصداع وهنا يلزم قياس الضغط أثناء الصيام لاتخاذ الاحتياطات.

 

وأكد الأطباء ضرورة قياس الضغط أثناء الصيام وبعد الفطار لمتابعة الحالة الصحية لمريض الضغط كما تتسبب أدوية ضغط الدم أحيانًا بهبوط الضغط أثناء فترة الصيام، لذا يجب المواظبة على قياس ضغط الدم في هذه الفترة والإفطار في حال عدم القدرة على السيطرة.

 

كما تعد أدوية مدرات البول غير مناسبة للصيام، حيث قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم لذا يُفضل تناولها مساء والإكثار من شرب الماء في الفترة المسموح فيها. 
 

 لذلك علم قياس ضغط الدم بانتظام خلال يوم الصيام، من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم في حال مواجهة أي  اعراض، من الضروري الحصول على رعاية طبية فورية.

 

 

كيف أخفض الضغط وأنا صائم 

يتساءل مرضي الضغط  قبل رمضان كيف انزل الضغط وانا صائم ولذلك يمكن أخذ أدوية ضغط الدم في رمضان، بعد الانتهاء من السحور أي قبل الصيام مباشرة، وبعد الانتهاء من وجبة الإفطار. 

 

كما يجب تجنب العوامل التي تؤدي الارتفاع الضغط مثل الخروج في الشمس او الحرارة المرتفعة والبعض عن الضغوط النفسية.

سواء أكنت تقوم بالصوم  وانت تعاني من امراض مزمنة دون متابعة الحالة الصحية في رمضان  فمن الحكمة دائمًا التحدث إلى طبيبك أولاً".

يمكن لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه أن يصوموا مع تغيير نمط الحياة والأدوية، وتشمل هذه التغييرات:

 

 الحفاظ على الترطيب
من الضروري شرب الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة في الإفطار لتجنب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى خلال الصيام.

3. اتباع نظام غذائي جيد
لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن اتباع نظام غذائي صحي، ويشمل:

تناول الفواكه والخضروات ضمن الوجبات الرمضانية، لكونها مصدرا مهما للبوتاسيوم الذي يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.
تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.
تناول اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنعة 

 

الإقلاع عن التدخين
يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم اعتبار رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، لأنه يرفع الضغط ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية..

أظهرت معظم الدراسات الطبية أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم أي مضاعفات أو مشاكل طبية أخرى. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في الصيام، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك، شرط الالتزام بالنصائح الطبية.

 


 

نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان.  


يمكن لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه أن يصوموا مع تغيير نمط الحياة والأدوية، وتشمل هذه التغييرات:

1. استشارة الطبيب
يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب للتأكد من أن الحالة الصحية للمرضى تسمح لهم بالصيام وإجراء أي تعديلات على جرعات الأدوية الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى تحديد موعد تناولها بين وجبتي السحور والإفطار.

فقدان الوزن
يمكن اعتبار رمضان فرصة جيدة أيضا لفقدان الوزن تدريجياً، لأنه يساعد في إعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي.

ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم المرتفع مرضى الضغط المرتفع مرضى ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مباراة مصر والسنغال| 4 تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر.. ومفاجأة في خط الهجوم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

ترشيحاتنا

أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. هدي نبوي لا يفوتك

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

شاهد... الفائزون في برنامج "الدوم" يبدأون العمل بقناة إكسترا نيوز

وزير التعليم: حسم الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة خلال 10 أيام

جمال علام: أشكر الجماهير المصرية.. واللاعبون تعاهدوا على الفوز فى السنغال

سيارات لم نعاصرها.. سيارة المشاهير النادرة التى انطوت صفحتها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ