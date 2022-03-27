يهتم الأطباء بتقديم نصائح طبية للضغط المرتفع في رمضان وذلك لتغيير النظام اليومي والغذائي للمريض خلال الصيام وطرق لخفض ضغط الدم ولذلك نعرض لكم كافة الإجابات التي يمكن أن يحتاجها مرضي الضغط المرتفع في رمضان.

هل يرتفع الضغط في رمضان

تؤثر عوامل الصيام علي الجسم وعلي الحالة الفيزيائية للإنسان وخصوصا علي الضغط والسكر وهنا السؤال هل يرتفع الضغط في رمضان.

وأكدت العديد من الدراسات الآثار المفيدة لصيام رمضان على ضغط الدم بغض النظر عن التغيرات في الوزن ، وإجمالي كمية الماء في الجسم ، وكتلة الدهون ، وتدعم التوصيات لبعض الإرشادات التي تصف صيام رمضان على أنه ممارسة آمنة فيما يتعلق بضغط الدم.

يمكن أن يتأثر ضغط الدم بشدة بمثل هذه التغييرات في المدخول الغذائي والتوقيت والنشاط البدني وأنماط النوم بما في ذلك بين الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم. لكن الدراسات حول تأثير صيام رمضان على ضغط الدم غير حاسمة.



هل يقاس الضغط أثناء الصيام

يجب علي مرضي الضغط مراقبة ضغط الدم وملاحظة العلامات التي تشير بارتفاع او انخفاض ضغط الدم مثل الدوخة والدوار والإصابة بالصداع وهنا يلزم قياس الضغط أثناء الصيام لاتخاذ الاحتياطات.

وأكد الأطباء ضرورة قياس الضغط أثناء الصيام وبعد الفطار لمتابعة الحالة الصحية لمريض الضغط كما تتسبب أدوية ضغط الدم أحيانًا بهبوط الضغط أثناء فترة الصيام، لذا يجب المواظبة على قياس ضغط الدم في هذه الفترة والإفطار في حال عدم القدرة على السيطرة.

كما تعد أدوية مدرات البول غير مناسبة للصيام، حيث قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم لذا يُفضل تناولها مساء والإكثار من شرب الماء في الفترة المسموح فيها.



لذلك علم قياس ضغط الدم بانتظام خلال يوم الصيام، من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم في حال مواجهة أي اعراض، من الضروري الحصول على رعاية طبية فورية.

كيف أخفض الضغط وأنا صائم

يتساءل مرضي الضغط قبل رمضان كيف انزل الضغط وانا صائم ولذلك يمكن أخذ أدوية ضغط الدم في رمضان، بعد الانتهاء من السحور أي قبل الصيام مباشرة، وبعد الانتهاء من وجبة الإفطار.

كما يجب تجنب العوامل التي تؤدي الارتفاع الضغط مثل الخروج في الشمس او الحرارة المرتفعة والبعض عن الضغوط النفسية.

سواء أكنت تقوم بالصوم وانت تعاني من امراض مزمنة دون متابعة الحالة الصحية في رمضان فمن الحكمة دائمًا التحدث إلى طبيبك أولاً".

يمكن لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه أن يصوموا مع تغيير نمط الحياة والأدوية، وتشمل هذه التغييرات:

الحفاظ على الترطيب

من الضروري شرب الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة في الإفطار لتجنب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى خلال الصيام.

3. اتباع نظام غذائي جيد

لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن اتباع نظام غذائي صحي، ويشمل:

تناول الفواكه والخضروات ضمن الوجبات الرمضانية، لكونها مصدرا مهما للبوتاسيوم الذي يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.

تناول اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنعة

الإقلاع عن التدخين

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم اعتبار رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، لأنه يرفع الضغط ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية..

أظهرت معظم الدراسات الطبية أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم أي مضاعفات أو مشاكل طبية أخرى. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في الصيام، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك، شرط الالتزام بالنصائح الطبية.





نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان.



يمكن لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه أن يصوموا مع تغيير نمط الحياة والأدوية، وتشمل هذه التغييرات:

1. استشارة الطبيب

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب للتأكد من أن الحالة الصحية للمرضى تسمح لهم بالصيام وإجراء أي تعديلات على جرعات الأدوية الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى تحديد موعد تناولها بين وجبتي السحور والإفطار.

فقدان الوزن

يمكن اعتبار رمضان فرصة جيدة أيضا لفقدان الوزن تدريجياً، لأنه يساعد في إعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي.