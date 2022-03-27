حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

شنت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفنى الهندسي، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بملعب كرة قدم بدون ترخيص فى منطقة السيوف، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

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ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع، ٧١ قرار إزالة بمنطقة ابيس وخورشيد عبارة عن تعديات على الاراضى الزراعية على مساحة ١١٠٠م تم خلالها إزالة المخالفات بالكامل.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة أسفرت عن ازالة مبانى من الطوب الأبيض بقرية الجريسات وكذا إزالة أعمدة بالدور الثالث علوى بمنطقة الناصرية القديمة.

ونفذ حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال هدم مخالف بالعقار الكائن ٦٩ طريق الجيش الدور الخامس عشر تم ازالة حوائط مخالفة والتحفظ علي سيارة نقل والمعدات المستخدمة فى المخالفة ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشهد حى العجمى برئاسة الاستاذ السيد موسى حملة إزالة فورية لشقة بالدور السادس فى العقار الكائن شارع السماليهى منطقة البيطاش، وكذا ازالة اعمال مخالفة بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن شارع المدينة منطقة أبو تلات.

وواصل حى المنتزة أول حملاته برئاسة المهندسة جيهان مسعود للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ارض شاكوس والتحفظ على موتور ونش، وكذا إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن كوبري الثلاثين منطقه خورشيد والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بشارع المستجد السيوف قبلي وتم إزالة حوائط بالميزانين وجارى اتحاذ الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.