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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة جمهورها بأحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت لاميتا بإطلالة جريئة وجذابة مرتدة فستان قصير منقوش بالورود عاري الصدر، أما من الناحية الجمالية، ففضلت الاعتماد على بعض لمسات المكياج البسيطة المعتمدة على تحديد العيون وإبراز جمال ملامحها، كما فضلت ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، وكان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

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فستان منقوش بالورود اطلاله جريئه الفنانة لاميتا فرنجية فستان قصير تخطف الأنظار

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