عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان منقوش.. ميريام فارس تستعرض جمالها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة جمهورها أحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وتألقت ميريام فارس جريئة وجذابة مرتدية فستان بحمالات منقوش بالورود ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج ناعم ابراز جمال ملامحها، كما فضلت ترك شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.


وتحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.


يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

IMG_٢٠٢٢٠٣٢٧_١٦٥٠٤٢
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٧_١٦٥٠٤٢


 

إطلالة جذابة الفنانة اللبنانية ميريام فارس فستان منقوش اعمال ميريام فارس موقع تبادل الصور والفيديوهات إبراز جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 27 مارس

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

ترشيحاتنا

البداية بـ الهلال والختام مع سيراميكا..مواعيد 7مواجهات نارية تنتظر الأهلي في رمضان

شاهد.. أرخص 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك في مصر

ندوة بـ "معلومات الوزراء" حول الحوكمة ومكافحة الفساد

قبل قمة النقب.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

مصر تحصد ذهبية الزوجي المختلط بـ كأس العالم للخماسي الحديث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

ما حكم الاستثمار في البنوك؟.. رد حاسم من خالد الجندي.. فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ