قبل مواجهة الإياب.. السوق السوداء تشعل أسعار تذاكر مبارة مصر والسنغال

أكدت تقارير صحفية سنغالية أن الجماهير تواجه صعوبة في الحصول على تذكرة دخول لمباراة مصر بسبب “السوق السوداء”.

وحسب موقع "سينيجو" السنغالي، فأن اللجنة المسؤولة عن تنظيم اللقاء أخذت زمام المبادرة منذ البداية من خلال تكليف شركة ديوتالي لبيع التذاكر، ولكن جاءت السوق السوداء لتقلب كل شيء وجعلت التذاكر صعبة المنال.

وأشار الموقع إلى أن التذاكر التي كان سعرها 3000 فرنك إفريقي أي ما يعادل 93 جنيها مصريا تباع بسعر 10000 فرنك ، والتذاكر التي كان سعرها 10000 فرنك يتم إعادة بيعها بسعر 20000 فرنك.

وقطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو حلم الصعود إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

جاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه، مدافع أسود التيرانجا، وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السنغال، بعد غد الثلاثاء، على ملعب ديامينياديو الأوليمبي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.